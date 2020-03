Le membre du Haut Conseil Islamique (HCI), Dr. Saïd Bouizri, a appelé, jeudi depuis Tamanrasset, à la nécessité de faire prévaloir l’approche de réconciliation pour cimenter la cohésion sociale. Intervenant lors d’une conférence tenue à la maison de la culture dans le cadre de la caravane scientifique "les valeurs nationales dans le discours religieux", M. Bouizri a mis en exergue la consécration des valeurs de dénouement des conflits et de réconciliation comme un moyen de cimenter la cohésion au sein de la société et de renforcer la stabilité de la famille et de la société. Le membre du HCI a, en outre, mis en avant l’importance de la conjugaison des efforts pour régler les conflits sociaux à travers le dialogue pour la réussite les démarches réconciliatrices.