L'aménokal de l'Ahaggar, Ahmed Idaber, a appelé dimanche les Algériens à participer en force au prochain référendum sur la révision de la Constitution.Dans une déclaration à l'APS, M. Idaber a appelé, au nom des chefs de tribus de l'Ahaggar et des notables de la région de Tamanrasset, et de l'ensemble des Algériens, et les habitants de Tamanrasset en particulier, à "participer massivement au prochain référendum sur la révision constitutionnelle, appelée à dessiner les contours de l'Algérie nouvelle''.

"Le référendum, dont la date de la tenue le 1er novembre revêt une grande signification dans la mémoire du peuple algérien, s'ajoute aux nombreux défis du peuple algérien qui, uni face à tous les périls, s'attèle à préserver son indépendance et son unité et à passer à une étape historique de construction de l'Algérie nouvelle, sur des fondements de stabilité, de progrès et de prospérité'', a-t-il souligné."L'histoire retiendra en lettres d'or les positions courageuses de la région de l'Ahaggar vis-à-vis de toutes les questions

concernant la Nation'', a estimé M. Idaber, pour qui "cette région constituera un jalon essentiel dans l'édification de l'Algérie nouvelle''.