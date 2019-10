Le secteur militaire d'In-Salah, relevant de la 6ème Région militaire (6ème RM-Tamanrasset), a été baptisé du nom du

Chahid Mohamed Bida, lors d'une cérémonie mardi dans le cadre des festivités du 65ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. La cérémonie, marquée aussi par la baptisation du nom du défunt moudjahid Ahmed Diali d'une garderie d'enfants au niveau de la Région militaire, a été présidée par le commandant de la 6ème RM, le général-major Mohamed Adjroud, en présence notamment d'officiers et cadres de la 6RM, de compagnons d'armes et de membres des familles du Chahid et du défunt Moudjahid, honorées à l'occasion. "La baptisation de ces structures reflète la fidélité indéfectible aux sacrifices consentis par nos glorieux Chouhada et Moudjahidine'', a souligné dans son allocation le commandant de la 6RM, ajoutant que "la Révolution du 1er Novembre 1954 est une épopée historique, source de fierté''. Né en 1928 dans la wilaya d'Adrar, le Chahid Mohamed Bida, qui a rejoint les rangs de l'Armée de Libération Nationale (ALN) en 1957 dans la zone de Hassi-Sakka, puis promu au grade de lieutenant, au regard de son courage et de ses actions de bravoure, et a mené diverses batailles contre les forces coloniales, dont celles de Hassi-Djedid Chergui et de Hassi-Tesselgha, avant de tomber au champ d'honneur en 1958. Pour sa part, le défunt Moudjahid, Ahmed Diali, né en 1934 à Tamanrasset, a rallié en 1957 l'organisation civile de l'ALN jusqu'à 1962, puis a

poursuivi ses activités militantes au sein du parti du Front de libération nationale après l'Indépendance. Il est décédé le 4 septembre 2011. L'opération intervient en application au programme arrêté par le haut commandement de l'Armée nationale populaire portant baptisation des structures et installations militaires de noms de Chouhada de la glorieuse Révolution dans le but de perpétuer le souvenir du sacrifice des Chouhada ayant permis à l'Algérie de vivre aujourd'hui dans la liberté et la dignité.