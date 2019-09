Diverses opérations de développement sont en cours d’exécution et d’autres en perspective dans la commune de Tamanrasset dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre à leurs attentes, a-t-on appris jeudi des responsables de cette collectivité. Retenues au titre du programme communal de développement (PCD) pour un montant de plus de 160 millions DA, ces opérations (13) consistent en l’extension du réseau d’assainissement à travers les quartiers de la capitale de l’Ahaggar et de la localité d’Amsel (30 km Ouest de Tamanrasset) ainsi que l’équipement de la salle de soins du quartier Inkouf qui s’est vu également accorder quatre salles de cours, a précisé le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Tamanrasset, Cheikh Badi. La réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable au profit du quartier de Gataâ El-Oued et des villages d’Ahelfen et Outoul (35 et 20 km de Tamanrasset), la réalisation de deux stades de proximité dans la localité de Tighouhaouat (40 km de Tamanrasset) et au quartier Gataâ El-Oued et un camp de jeunes au village d’In-Zaouane (10 km Est de Tamanrasset), font partie des opérations inscrites au PCD pour prendre en charge les préoccupations de la population locale. Les autres projets en cours d’exécution au titre du PCD portent sur la réalisation de 12 classes de cours au niveau du quartier de Metnatlet, deux (2) autres classes d’extension au niveau de la localité de Taguerfast, et une école primaire dans la bourgade Taghmout, deux autres classes dans la localité d’In-Zaouane, en sus d’une antenne administrative au quartier Metnatlet et la réhabilitation de l’éclairage public de la localité de Telet-N’chouikh. Pas moins de 68 opérations de développement ont été finalisées à travers les différents quartiers de la commune de Tamanrasset, en attendant le lancement d’autres projets en perspective pour un montant de plus de 46 millions DA, selon le même responsable.