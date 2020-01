Une série de projets de développement relevant de divers secteurs sont en cours de réalisation à travers la wilaya de Tamanrasset dans le but de promouvoir le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris lundi de la Direction des équipements publics.Il s’agit de la réalisation, entre-autres projets, d’un hôpital de 60 lits et d’un lycée de 600 places pédagogiques à In-Guezzam (420 km au Sud de Tamanrasset), d’un lycée de 600 places et d’un internat de 200 lits dans la région frontalière de Tin-Zaouatine, a précisé le directeur du secteur, Mohamed Harouini.Le même responsable a fait part de la réalisation d’une salle omnisports dans la région de Tazrouk, ainsi que de 1.000 places pédagogiques et d’un nouveau réfectoire au Centre universitaire de Tamanrasset.L’on relève également la réalisation en cours d’un laboratoire régional pour la police scientifique à Tamanrasset, d’un siège de tribunal à In-Guezzam, ainsi que de 10 salles d’enseignement coraniques dans différentes régions de la wilaya.Ces projets contribueront, une fois opérationnels, à l’amélioration du cadre de vie du citoyen et la promotion du service public, en sus de la génération de nouvelles opportunités d’emploi, estime M.Harouini.