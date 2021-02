Le rôle de l’élite et la société civile dans le raffermissement de la relation Armée-Nation" sera au centre d’une journée d’étude prévue prochainement dans la wilaya de Tamanrasset, ont indiqué samedi les organisateurs. Inscrite dans le cadre de la commémoration du second anniversaire de la journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, cette 2ème rencontre qui regroupera un aréopagede chercheurs universitaires et des acteurs associatifs sera dédié à

l’examen d’une série d’axes afférents à l’important renforcement de la relation Armée-Nation, l’élaboration des études et recherches académiques sur le thème. L’examen de la mission de l’élite et des acteurs de la société civile dans la consolidation de cette relation étroite, notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par des conflits régionaux, figurent à l’ordre du jour de cette journée, a-t-on indiqué à la commission d’organisation de l’association socioculturelle pour la dynamisation de la société civile à Tamanrasset, partie organisatrice. Cette journée d’étude s’assigne comme objectifs la sensibilisation des jeunes acteurs de la société civile sur les menaces externes et leur impact sur les rapports entre les citoyens et les différentes institutions de l’Etat, notamment l’Armée nationale populaire, l’implication des acteurs sociétaux dans la mise en œuvre des recommandations qui devront sanctionner les travaux de cette rencontre. Les organisateurs entendent, à travers cette initiative consolider l’éveil

des jeunes et de la société civile et l’adoption des actions de proximité pour la promotion de la conscience nationale, l’immunisation du front intérieur, notamment dans le sud du pays, dont son environnementgéopolitique connaît de crises politiques.