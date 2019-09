Au moins 1.500 personnes meurent annuellement à cause de la rage en Tanzanie, a déclaré samedi à Dar es Salaam, la ministre de la Santé, Ummy Mwalimu. S'exprimant lors d'un événement commémorant la 13e Journée mondiale de la rage, Mme Ummy Mwalimulors, citée par des médias, a alerté sur le nombre de personnes tuées par la rage qui "pourrait être beaucoup plus élevé car certains cas ne sont pas officiellement signalés dans les centres de

santé". La plupart des victimes de la rage sont des enfants, et la transmission s'effectue par les morsures de chien, a-t-elle poursuivi lors de cette Journée célébrée sous le thème "la vaccination, fondement de tous les efforts de la lutte antirabique".