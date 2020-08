L’assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, qui s’est tenue lundi à Oran, a élu Tayeb Mahyaoui au poste de président du conseil d’administration. Mahyaoui, qui a déjà occupé les mêmes responsabilités lors de l’exercice 2010-2011, succède à Ahmed Belhadj, dit "Baba", après plus d’une année de la démission de ce dernier. Outre l’élection du nouveau président du conseil d’administration, il a été procédé également à la mise en place d’un nouveau conseil d’administration composé des deux anciens présidents du club, Ahmed Belhadj et Youcef Djebari, ainsi que Nacereddine Bessadjrari, Bensenouci Chamseddine (représentant du club sportif amateur/MCO), Benamar Sofiane et Kheïreddine Chorfi. A souligner que le nouveau président de la SSPA/MCO, qui a été gérée la saison passée par Cherif El Ouezzani en sa qualité de directeur général, occupe également le poste de président du CSA du même club.