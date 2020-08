Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mardi à Alger, à l’accélération de la numérisation de tous les secteurs économiques et financiers pour éliminer "l’opacité qui y est sciemment entretenue" et la consécration de la transparence en vue de relancer l’économie nationale.Dans son allocution à l’ouverture de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, M. Tebboune a fustigé "la non-numérisation, à ce jour, de ces secteurs sensibles, notamment le secteur fiscal et les services des Domaines de l’Etat".Ces administrations, a-t-il dit, "continuent à fonctionner avec des moyens et méthodes désuets et dépassés ne permettant même pas de connaître ce que possèdent les Algériens, comme fonciers et entreprises au niveau national".

Partant de ce constat, le Président de la République a ordonné l’accélération des réformes financières et fiscales, affirmant que le

paiement des impôts ne devrait plus être perçu comme une sanction mais plutôt comme une incitation à l’amélioration des recettes et à la création d’emplois.A ce propos, il a fait savoir que l’entreprise nationale Cosider, par exemple, figure parmi les 5 premiers contribuables alors que des sociétés privées avec des chiffres d’affaires annuels supérieurs à 20 mds USD viennent à la 54e place.Par ailleurs, le Président de la République a appelé à la révision des textes de loi régissant l’activité commerciale en vue de la dépénalisation de l’acte de gestion et la création de tribunaux commerciaux au niveau national, en associant les gérants des entreprises économiques et commerciales.