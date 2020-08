Le Président de la République, Abdelmadjid Tebbounen a affirmé, mardi, qu’il n’y avait "aucune objection" à la création de banques privées et de compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs.Dans son allocution à l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit disposé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des banques et du transport aérien et maritime."Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés créent des compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs ainsi que des banques", a soutenu le Président Tebboune.Appelant les investisseurs et les entreprises économiques à œuvrer à la réduction de la facture d’importation des services, il a rappelé que la facture annuelle des services de transport s'élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4 milliards USD pour les frais du transport maritime de marchandises."Il est primordial de trouver une solution à cette situation en vue de réduire les transferts en devises", a estimé le chef de l’Etat, dans ce sens.Concernant le secteur bancaire, le Président de la République s’est interrogé: "qu'est ce qui empêcherai la création de banques privées?, et pourquoi pas en partenariat avec des banques publiques?", préconisant la révision du système bancaire algérien, qu’il a qualifié de "simple guichets publics".