Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, jeudi une visite de travail à la Grande mosquée d'Alger au cours de laquelle, il a inspecté les différentes structures de cet édifice religieux, culturel et scientifique.

Le Président a entamé sa visite en inspectant la Salle de prière de la grande Mosquée d'Alger, où il a accompli la première prière (Tahiyat El Massdjid), en ce jour béni du 1er Muharram du nouvel an Hidjri 1442.

Lors de cette halte, le Président a mis en avant l'importance de préserver la salle de prière, réalisée par des matières premières locales, tout en insistant sur la nécessité de sauvegarder ses différentes composantes.

Il a relevé, dans ce sillage, que les ornements réalisés dans cette salle de prière ont été conçus par des compétences algériennes.

Le Président Tebboune a été accueilli, à son arrivée à la Grande Mosquée, par le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum et le ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, ainsi que le wali d'Alger, Youcef Cherfa, étaient également parmi les personnalités présentes.

S'étalant sur une superficie de 22.000 m2, la salle de prière de la grande Mosquée d'Alger peut accueillir jusqu'à 120000 fidèles avec la cour et l’esplanade.Ornée par un tapis composé de 80% laine 20% polyamide comportant le symbole de 29 régions du pays, cette salle est munie d'un Minbar et d'une balustrade en bois décorés.

Le mihrab est incrusté par les 99 Noms saints d'Allah et le lustre de la salle (de 9,5 tonnes) comporte 357.000 cristaux Swarovski sans lampes (éclairage indirecte).La salle comporte quatre (4) portes principales et la cour annexée à la salle comporte 44 arbres et 4 bassins (jets d’eau).1174 points d'ablutions seront mis à la disposition des fidèles ainsi que 158 sanitaires au niveau du sous sol.