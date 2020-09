Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, mercredi, l'impératif de "faire avancer" le dossier de la réforme globale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) afin d'en améliorer les performances et d'en renforcer la compétence, appelant la communauté internationale à l'unité et à la solidarité pour transcender les différends et faire face à la conjoncture difficile que traverse le monde.Dans une allocution prononcée par visioconférence, à l'occasion de la tenue de la 75ème session ordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, le Président Tebboune a précisé que "le rôle et les performances de notre organisation, créée au lendemain d'une terrible tragédie humaine, continuent d'osciller entre réussite et échec, à la lumière de défis internationaux multiples et croissants, qui ont mis à nu de nombreux dysfonctionnements dans l'ordre mondial, notamment en la conjoncture sanitaire actuelle", soulignant que "notre foi en la nécessité d'une organisation onusienne forte nous incite à réaffirmer l'impératif de faire avancer le dossier de réforme globale de notre organisation, afin d'en améliorer les performances et d'en renforcer la compétence".

Le président de la République a, à ce propos, réitéré "l'attachement de l'Algérie à la position de l'Union africaine (UA), conformément au Consensus d'Ezulwini et à la Déclaration de Syrte, appelant à la nécessité de parvenir rapidement à des solutions à travers les négociations gouvernementales sur la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité, l'augmentation du nombre de ses membres et d'autres questions y afférentes".

"Depuis son adhésion à l'ONU, il y a 58 ans, mon pays s'est employé à défendre la paix et la sécurité internationales en fondant sa politique extérieure sur les principes de promotion des solutions pacifiques aux conflits, de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et de respect de leur souveraineté et de leur unité et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses", a rappelé le Président Tebboune.

Et d'ajouter "nous nous enorgueillissons, aujourd'hui, des résultats obtenus, lesquels ont montré que la médiation sincère de la diplomatie algérienne a été déterminante pour le règlement de plusieurs crises épineuses et conflits régionaux et internationaux. Elle continue d'être mobilisée au service de ce noble objectif, dans le respect des résolutions des Nations Unies".

"Partant de cette approche, l'Algérie a toujours œuvré au rapprochement entre frères en Libye, les invitant à adhérer de manière constructive au processus politique sous l'égide de l'ONU pour sortir de la crise, conformément à la volonté du peuple libyen et loin de toute ingérence étrangère qui porterait atteinte à sa souveraineté", a soutenu le président de la République.

"Se félicitant des deux récentes annonces de cessez-le-feu, l'Algérie invite les parties concernées à les concrétiser, sans délai, sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Le Président Tebboune a, par ailleurs, affirmé que l'Algérie "suit de près la situation délicate au Mali et aspire à un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers une période de transition consensuelle consacrant la volonté et les aspirations du peuple malien à la sécurité, à la stabilité et au développement". "Mon pays reste convaincu, a-t-il dit, que l'Accord de paix et de réconciliation nationale, issu du processus d'Alger, demeure le cadre idoine pour relever les défis de la gouvernance politique et du développement économique dans ce pays frère, avec un accompagnement sage et sincère de la communauté internationale".