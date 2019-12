Le candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi à Alger, que l'élection du 12 décembre était une "opportunité pour l'établissement d'une nouvelle République dont les jeunes seront les fondements", ajoutant qu'elle "mettra en échec le complot ourdi contre l'Algérie". Dans une déclaration à la presse nationale et étrangère, lors de l'accomplissement de son devoir électoral au niveau de l'école primaire Ahmed Aroua à Bouchaoui (Alger), M. Tebboune a indiqué que cette échéance électorale constituait "une opportunité pour l'établissement d'une nouvelle République dont les jeunes seront les fondements", estimant que cette nouvelle République qui reposera sur les jeunes capacités "se débarrassera des corrompus et de la corruption". Le candidat indépendant a appelé tous les Algériens, tous âges confondus, hommes et femmes à "avoir le sursaut d'un seul Homme en se rendant massivement aux urnes pour assurer la réussite ce rendez-vous électoral", indiquant que la participation populaire "mettre en échec le complot ourdi contre l'Algérie".