Plusieurs employés d'un bureau de poste dans la ville de Tébessa sont impliqués dans une affaire de « détournement de fonds publics », a annoncé mercredi la sûreté de la wilaya. La même source a expliqué que la brigade économique et financière de la police judiciaire avait ouvert une enquête après avoir reçue une requête du bureau du contentieux de la direction locale d'Algérie Poste. La requête indiquait qu'une enquête administrative interne a prouvé l’implication d’un employé chargé de la clientèle d'un bureau de poste de la ville de Tébessa, dans une affaire de détournement ou le préjudice s’élève à plus de 1,8 million DA, transférés illégalement d'un compte à un autre. Pour sa part, la brigade économique et financière de la police judiciaire a ouvert une enquête et a auditionné le représentant légal du bureau de poste concerné, le chargé de la clientèle et le receveur, avant de les transférer devant les autorités judiciaires pour « délit de corruption, détournement de fonds publics, abus de pouvoir et de confiance », a-t-on conclu.