Le géant chinois des smartphones et de la technologie Huawei, a annoncé mercredi, via sa filiale en Algérie "Huawei Mobile-Algérie" le lancement du store "AppGallery" dans lequel 21 applications mobiles locales ont été intégrées.Le store AppGallery est une plate forme de distribution d'application qui ne peut être intégrée que dans les smartphones de marque Huawei ID."Afin d’offrir à ses utilisateurs algériens une expérience qui soit la meilleure, la plus holistique et personnalisée possible à travers le store AppGallery, des applications locales ont été ajoutées aux applications internationales", ont indiqué les représentants de Huawei mobile Algérie lors d'une conférence de presse.Pour ce faire, l’entreprise s’est basée sur les données fournies par la

plateforme AppAnnie, afin de dresser le top des applications les plus actives en Algérie, et ce en prenant en considération de nombreux critères, comme le nombre de téléchargements, le nombre d’utilisateurs actifs, etc. Parmi les applications déjà installées, les utilisateurs trouveront, entre autres, Banxy (banque virtuelle), Ouedkniss, Djezzy, Mobilis, TSA ou encore Info Trafic Algérie, selon ces représentants. Dans le cadre de ce projet de développement, Huawei appelle les entreprises installées en Algérie, disposant d’applications mobiles ainsi que les développeurs de contenus locaux, à s’enregistrer sur le store AppGallery et par la suite proposer leurs applications en téléchargement libre aux utilisateurs de smartphones Huawei.