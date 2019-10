Le géant sud-coréen des technologies Samsung Electronics a dit mardi prévoir une chute de plus de moitié de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, dans un marché toujours déprimé pour les puces électroniques. Ce bénéfice opérationnel devrait avoisiner selon le groupe 7.700 milliards de wons (6,4 milliards de dollars), soit 56% de moins qu'un an auparavant, a précisé le numéro un mondial des Smartphones et puces dans un communiqué. Cela devrait être le quatrième trimestre consécutif de reflux pour cet indicateur, chez un fabricant victime de la baisse des prix des semi-conducteurs et du manque de vigueur de la demande pour ses combinés. Le chiffre d'affaires du trimestre devrait se situer aux alentours de 62.000 milliards de wons, soit un recul de 5,3% sur un an. Des analystes ont fait part de leur optimisme pour la suite, relevant que la baisse des stocks de semi-conducteurs (lesquels pèsent pour la moitié des bénéfices) aideraient à stabiliser les prix des puces après une chute de plus

de 10% attendue cette année. Dans les téléphones, Samsung profite des déboires de son rival chinois Huawei avec l'administration américaine, "en se substituant à un concurrent solide mais en crise" grâce à sa gamme basse à moyenne Galaxy A, selon Sujeong Lim, analyste chez Counterpoint Research.