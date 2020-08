Des températures caniculaires affecteront les régions du Centre-est et de l'Est du pays, jeudi et vendredi, avec des valeurs atteignant ou dépassant localement 40 C sur les villes côtières et 44 C vers l'intérieur, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis mercredi par l'Office national de la météorologie (ONM). Cette vague de chaleur affectera les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Bouira, Constantine, Mila, Guelma et Souk-Ahras, et ce, à partir de jeudi à 12h00 jusqu'à vendredi à 18h00, précise la même source.