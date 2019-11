Le forum sur l'investissement en Afrique (AIF) tiendra sa deuxième édition du 11 au 13 novembre, au centre des Conventions de Johannesburg, avec l'ambition de consolider les flux des investissements en Afrique. Organisée par la Banque africaine de développement (AFDB), le forum se veut un marché de l'investissement innovant rassemblant des chefs d'Etat et de gouvernement, des promoteurs de projets, des fonds de pension, des fonds souverains et d'autres investisseurs institutionnels.

Des décideurs, des sociétés de capital-investissement et de hauts responsables politiques y participent aussi. L'édition 2019 compte bâtir sur les succès réalisés lors de celle de 2018, organisée également à Johannesburg, le but étant de relever les défis du

financement des infrastructures afin d'accélérer la transformation économique du continent. Il s'agit notamment de renforcer la volonté collective et la canaliser vers l'objectif commun de drainer davantage d'investissements dans le continent. Il est estimé que l'Afrique a besoin d'investissements d'une valeur de 400 à 600 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de développement. Dans le seul secteur des infrastructures, le déficit annuel d'investissement est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars.

Cette situation impose, selon les analystes, des solutions urgentes aux problèmes qui entravent les flux des investissements dans le continent. Les défis du développement en Afrique nécessitent une réponse rapide, ambitieuse et déterminée, souligne l'AFDB, notant que sur les 20 pays dans le monde, qui ont le moins accès à l'électricité, 13 se trouvent en Afrique. De ce fait, des investissements annuels de l'ordre de 43 à 55 milliards de dollars sont nécessaires jusqu'en 2030-2040 pour répondre à la

demande et offrir un accès universel à l'énergie, relève l'institution financière panafricaine. Erigé en une plateforme exclusivement transactionnelle, le forum sera l'occasion d'examiner les moyens d'accélérer les investissements, en augmentant le nombre de transactions et en réduisant les délais d'exécution des projets.