L'Algérie abritera le premier Salon Import-Export Inter- Africain "Impex-2020", du 13 au 15 avril 2020, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, a annoncé mardi la société Stall-Expo-Event, organisateur de l'évènement. Cet évènement, parrainé par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, s'inscrit dans le sillage de l'accompagnement des accords douaniers interafricains ayant abouti à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), opérationnelle en juillet 2020, a indiqué la même source. L'exposition intervient dans un contexte marqué par une levée des barrières douanières entre les pays africains, ou en voie de l'être. C'est dans cette perspective que cet espace d'échange est organisé, permettant ainsi aux hommes d'affaires africains de saisir les opportunités qui leur seront offertes en matière d'échanges, de partenariat, d'investissement et de complémentarités.

L'exposition s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour développer et renforcer les échanges interafricains. Il est question aussi de mettre en valeur les potentialités des produits africains destinés à l'exportation et concernés par les accords douanières accordant des avantages comme l'exonération de droits et de taxes. "Les échanges interafricains permettront aussi de participer au

développement des différents secteurs activités, tels l'Agriculture, l'industrie et autres.