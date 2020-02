Tesla a repris vendredi ses travaux de déblayage en vue de la construction de son usine près de Berlin, suspendus samedi suite au recours d'un collectif écologiste opposé à la coupe d'arbres, selon les autorités locales."Les travaux ont repris", a déclaré vendredi à l'AFP une porte-parole de la mairie de Grünheide, dans l'état de Brandebourg, qui doit accueillir la première usine européenne du constructeur automobile américain.Le tribunal administratif local a levé jeudi soir la suspension provisoire des travaux qu'il avait ordonnée quelques jours plus tôt, après le recours d'un collectif écologiste contre la coupe de 90 hectares d'arbres.Ce n'est pas la première fois que Tesla se heurte à des problématiques environnementales pour son usine allemande : mi-février, la presse du pays

s'est fait l'écho des nombreuses obligations du constructeur en matière de protection de la faune, en particulier des fourmis et des oiseaux. Selon la Süddeutsche Zeitung, il doit ainsi déterrer de nombreuses colonies de fourmis pour les rel

ocaliser plus loin.Outre la disparition des arbres, les écologistes de la "Grüne Liga" (Ligue verte) craignent les conséquences de l'usine sur "l'approvisionnement en eau potable" de la région et les "risques d'augmentation du trafic routier".Autre grief des associations : le constructeur américain ne dispose toujours pas de permis de construire définitif, qui est soumis à plusieurs

procédures, dont un audit "externe" devant être mené prochainement.Après la signature du contrat de vente des terres entre l'exécutif régional et l'entreprise américaine en janvier, le constructeur avait été autorisé à commencer les travaux "à ses propres risques", en attendant l'autorisation définitive.