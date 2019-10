Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam prendra part, à partir de jeudi, aux travaux du Forum mondial de la sécurité sociale, organisé depuis lundi à Bruxelles (Belgique) par l'Association internationale de la sécurité

sociale (AISS). Le ministre qui doit prononcer une allocution au nom de l'Algérie lors de la séance plénière du Forum, prévue vendredi, présentera l'expérience algérienne "pionnière" en matière d'extension de la protection sociale, indique mercredi un communiqué du ministère. Les participants au Forum mondial de la sécurité sociale se penchent, depuis lundi, sur les mesures et les dispositions prises par les institutions en charge de la sécurité sociale en vue d'assurer la protection sociale aux personnes contre les risques potentiels dans un monde du travail en mutation rapide et, partant, de contribuer au "raffermissement des liens de solidarité dans la société et à la croissance", précise la même source. La rencontre sera marquée par les interventions d'experts et de responsables d'institutions en charge de la sécurité sociale à travers le monde, notamment sur les mécanismes de développement des systèmes de sécurité sociale. Le Forum mondial de la sécurité sociale offre aux représentants des institutions de sécurité sociale de plus de 150 pays l'opportunité de discuter des perspectives et des moyens de développement de la sécurité sociale.