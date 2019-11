Plus de cinquante (50) opérateurs économiques, nationaux et étrangers, sont attendus à la manifestation économique

"El-Mouggar", qui débutera le 17 novembre courant à Tindouf, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya. Outre la participation algérienne, sont attendus plusieurs opérateurs de pays africains, à l'instar de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger et de la République arabe sahraouie démocratique, a-t-on annoncé. La manifestation offre un cadre de promotion des échanges commerciaux avec les pays africains et une plateforme logistique au niveau de la wilaya de Tindouf avec toutes les conditions de stockage et de transport de marchandises, ainsi que de gestion des procédures douanières afférentes, en plus d'assurer des recettes à la commune de Tindouf, a expliqué le directeur de la Chambre de commerce et d'Industrie "Tafakoumt", Abdelaâli Zini. Elle vise aussi à promouvoir la production nationale à l'export et à conclure des accords de coopération dans le domaine, en plus d'ouvrir aux opérateurs algériens et africains des perspectives de dynamisation de l'activité commerciale dans cette zone frontalière, comme ce fut le cas au milieu des années 70, a-t-il dit. Cette perspective est d'autant plus confortée par l'ouverture du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien "Chahid Mustapha Benboulaid", avec l'ambition à la fois de développer la région de Tindouf et de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays de la région, a-t-il expliqué. Les services de la wilaya de Tindouf ont mis en place des sous commissions en charge de l'organisation de la manifestation, et dont les préparatifs touchent à leur fin, a-t-on fait savoir. Le site du marché hebdomadaire de la commune de Tindouf a été retenu, et son relookage est en cours, pour accueillir cette manifestation économique importante, après une absence depuis 1975. La wilaya a mobilisé une enveloppe de 10 millions DA par la prise en charge des participants à la manifestation économique "El-Mouggar", dont les autres dépenses sont couvertes par le ministère du Commerce à travers la Société des foires et expositions (Safex), a de le wali de Tindouf, Amoumène Mermouri, dans une intervention lors des travaux de l'Assemblée populaire de wilaya.