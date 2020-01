Une quantité de 8,78 kg de kif traité et 249 comprimés de psychotropes ont été saisies l’année dernière (2019) par les services de la sureté de wilaya de Tindouf, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité.Cette produits prohibés ont été saisis lors du traitement de 41 affaires impliquant 57 individus, a précisé la source.Les services de la sureté de wilaya ont également traité, durant la même

période, 485 affaires relatives à l’ordre public, impliquant 424 personnes et liées notamment à l’atteinte aux biens publics avec 43 affaires impliquant 58 individus, l’atteinte aux personnes (97 affaires impliquant 116 individus), en plus de 20 affaires liées aux crimes familiaux et aux affaires de mœurs impliquant 16 personnes.Il est fait état, en outre, du traitement de 24 affaires liées aux crimes économiques impliquant 29 individus et 13 affaires liées à la cybercriminalité impliquant 11 personnes, traduites devant la justice.