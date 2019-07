Les feux de forêts, qui se sont déclarés le week-end passé à Tipasa, ont été à l’origine de la destruction d’une surface végétale de prés de 17ha, outre une coupure d’électricité au niveau d’un nombre de communes de la région-Ouest de la wilaya, a-t-on appris de sources concordantes. Au total 57 feux de forêts ont été déclarés, durant le week-end, dont 17 ayant causé d’importants dégâts, soit la destruction de prés de 17 ha de pin d’Alep, au niveau de communes de l’Ouest de la wilaya, à l’instar de Nadhor, Cherchell, Messelmoune, Arhat, Guouraya et Damous, a appris l’APS auprès des services de la protection civile de la wilaya. "Depuis la mi-journée de samedi, l’opération d’extinction des flammes se poursuit toujours au niveau des Douars "Rabet" de Gouraya et "Sidi Benyoucef" de Messelmoune, ou prés d’une vingtaine de camions anti-incendies et une vingtaine de pompiers sont toujours mobilisés pour venir à bout de deux énormes incendies", a-t-on ajouté de même source. "La force des vents-ouest (60km/h), conjuguée aux aspérités difficiles de la région et à la présence d’herbes sèches, ont quelque peu compliqué le travail des pompiers, qui ont passé la nuit de samedi à dimanche à éteindre les flammes", est-il précisé.