Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré dimanche près de la localité de Sidi Ghiles, dans le wilaya de Tipaza, a-t-on appris auprès du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).La secousse tellurique a été ressentie dimanche à 00H00, alors que son épicentre a été localisé à 10 km au nord-ouest de Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomètres à l'ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG. Aucun dégât matériel, ni pertes en vies humaines n'ont été enregistrés dimanche après le séisme, qui a frappé la région de Sidi Ghiles (W. de Tipaza), et qui a été ressenti dans les wilayas limitrophes, indique la protection civile. Des ''opérations d'inspection ont été effectuées dans les wilayas où a été ressentie la secousse tellurique'', précise la direction générale de la protection civile dans un communiqué. La même source a ajouté que le séisme a été ressenti dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger. D'une magnitude de 4,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, il a été enregistré dimanche à 00.00 heures près de la localité de Sidi Ghiles, dans le wilaya de Tipaza, avait annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre du séisme a été enregistré à 10 km au nord-ouest de Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomètres à l'ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG.