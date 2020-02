La brigade de Gendarmerie nationale de la daïra de Theniet El-Had (Tissemsilt) a démantelé un réseau spécialisé dans le vol de véhicules, a-t-on appris dimanche auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.Suite à des investigations approfondies sur le terrain et la surveillance des voies d'accès possibles, les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation de trois personnes impliquées, et à la récupération d'une voiture de tourisme volée au niveau du territoire de la commune de Theniet El-Had.L'enquête a été menée suite à une plainte déposée par un citoyen, qui a fait l'objet d'une agression de la part de trois personnes, qui s'est soldée par le vol de sa voiture de tourisme non loin du lieu-dit "ONG" dans la commune de Theniet El-Had.Les individus impliqués dans l'affaire ont été présentés devant le procureur de la République, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt, selon la même source.