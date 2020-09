Un incendie qui s’était déclaré vendredi dans la forêt d’Aïn Lellou dans la commune d’El-Azharia (wilaya de Tissemsilt) a ravagé plus de 11 hectares d’arbres, a-t-on appris samedi auprès de la conservation des forêts.La même source a indiqué que l’incendie a détruit des pins d’Alep et des chênes, entre autres, ajoutant que les agents de la conservation, soutenus par des éléments de la protection civile, ont fini tard dans la nuit de vendredi à samedi par venir à bout du sinistre ce qui a permis de sauver de grandes superficies de la forêt en question.L’intervention des agents a duré près de 15 heures pour circonscrire l’incendie, sachant que cette forêt est située dans une zone montagneuse aux reliefs difficiles d'accès.Quarante (40) agents au moins de la conservation des forêts et de la protection civile, équipés de matériels de secours dont trois camions-citernes, des véhicules tous terrains, quatre véhicules anti-incendie et la colonne mobile de la protection civile de la commune de Sidi Slimane, ont été mobilisés pour éteindre l'incendie dont les causes sont encore inconnues.