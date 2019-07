Un total de 709.150 baigneurs ont fréquenté les huit (8) plages autorisées à la baignade de la wilaya de Tizi-Ouzou depuis l’ouverture de la saison estivale en juin dernier jusqu'au 15 juillet courant, a indiqué mercredi la protection civile dans un communiqué. Selon le bilan de la campagne de surveillance des plages et des baignades, 236.450 estivants ont été enregistrés durant le mois de juin écoulé et 472.700 autre entre le 1er et le 15 juillet. Les 08 plages surveillées de la wilaya sont Tassalast, la grande plage, Feraoun-ouest et Feraoun-est, dans la daïra de Tigzirt et le Caroubier, Plage du Centre, Sidi Khelifa, et Petit paradis dans la daïra d’Azeffoun. Dans le cadre de la surveillance de ces plages, les éléments de la protection civile ont effectué depuis juin passé pas moins de 307 interventions et qui ont permis de sauver d’un danger réel un total de 43 baigneurs. Ils ont également soigné sur place 237 estivants, et évacué vers des structures de santé 24 autres. Depuis le début de la saison estivale, on déplore 3 décédés par noyade.