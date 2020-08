Un groupe spécialisé dans le trafic de stupéfiants a été démantelé et une quantité de 5,572 kg de kif traité a été saisie par les services de la sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche le lieutenant de police de la brigade de recherche et

d’intervention (BRI) Kaci Mahmoudi.Agissant sur renseignements, les éléments de la BRI, ont procédé dans un premier temps à l’identification d’un membre de ce groupe qui a été interpellé le 07 août à Mkira, à une cinquantaine de kilomètres au sud de

Tizi-Ouzou, et la récupération d’une quantité de 2,772 kg de kif traité.Les informations obtenues auprès de ce premier mis en cause ont permis d’arrêter les quatre autres membres de ce groupe originaires de Tizi-Ouzou, Tindouf et un étranger détenteur de la nationalité algérienne , a-t-il précisé, dans une déclaration à la presse au siège de la sûreté de wilaya.L'opération a également permis la saisie de deux véhicules touristiques et de cinq téléphones portables utilisés dans ce trafic ainsi que 201.500 dinars, revenus de la vente de cette drogue, a ajouté le lieutenant, Mahmoudi.Les membres de ce réseau, âgés entre 25 et 30 ans, seront présentés ce dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de Draa El Mizan, pour les chefs d'accusation "association de malfaiteurs" et "possession de stupéfiants à des fins de commercialisation", a-t-il ajouté.