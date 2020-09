Un réseau spécialisé dans l'immigration clandestine par voie maritime a été démantelé au courant de la semaine, par les services de la police judiciaire de Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya.La bande de malfrats démantelée après un travail de recherche et d'investigation, était constituée de 05 personnes âgés de 25 à 40 ans

originaires des wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdès, et compte parmi elle 2 repris de justice, a précisé le communiqué.Lors de cette opération, deux véhicules touristiques ont été saisies de même qu'un véhicule utilitaire utilisés pour le transport des candidats à l’émigration et des moyens et objets destinés à cette fin, ainsi que des téléphones portables utilisés pour les échanges de communications entre les membres de la bande, est-il ajouté.Présentés jeudi au parquet de Tigzirt, 04 d’entre eux ont été mis en

détention préventive pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de trafic de migrants et le 5ème a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté de même source.Pour rappel, la dernière tentative d'immigration clandestine à partir des côtes de Tizi-Ouzou, remonte au début décembre 2018 lorsque 05 personnes ont été sauvées par les garde-côtes après le chavirage de leur embarcation au large de Tigzirt.