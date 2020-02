Le chercheur, écrivain, linguiste, dramaturge et poète, Mouloud Mammeri (1917/1983) est le fondateur de l’anthropologie algérienne, a indiqué mardi à Tizi-Ouzou le professeur en archéologie et directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF), Slimane Hachi. Le spécialiste, qui a animé à la bibliothèque Amar-Ousaid Boulifa de la maison de la culture de Tizi-Ouzou, une conférence débat sous le thème ‘’Mouloud Mammeri au service de la recherche à travers la gestion du centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique d’Alger ( ex CRAPE)’’, a souligné l’apport de ce défunt chercheur à la préservation de l’héritage culturel algérien, ajoutant que Mammeri a fondé l’anthropologie algérienne avec ses travaux à Timimoun. Par le travail de recherche qu’il a effectué sur le Gourara (pratiques agricoles, poésie, rituels fêtes) et dont la fameux Ahelil de Gourara classé patrimoine culturel immatériel de l’humanité, Mammeri a mis en place une méthodologie de travail exportable et extensible à tous les groupes et pays, a-t-il relevé. En outre Pr. Hachi a relevé que Mouloud Mammeri a eu le mérite d’avoir ''algérianisé'' l’ex CRAPE dont il était le directeur en succession à Gabriel Camps, et ce en recrutant à partir du milieu des années 1970 et jusqu’en 1980, des jeunes algériens diplômés en sciences humaines (toutes disciplines confondues) qu’il a envoyé en formation et perfectionnement à l’étranger.