Une quantité de plus de 28 quintaux de viandes rouge et blanche avariées a été saisie par la police dans un entrepôt au centre-ville de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué jeudi dans un communiqué émanant de la Sûreté de wilaya.Alerté par une odeur nauséabonde qui se dégageait d’un entrepôt, sis au centre-ville de Tizi-Ouzou, les services de la 4ème sûreté urbaine et les éléments de la brigade de police de l'urbanisme et de protection de l'environnement de la Sûreté de wilaya se sont rendus sur les lieux pour une opération de contrôle, où ils ont découvert l’endroit où était stockée la viande avariée.Le vétérinaire du service hygiène et santé de la commune de Tizi Ouzou qui a contrôlé la "marchandise", appartenant à un boucher (âgé de 32 ans) originaire de la ville des Genêts, l'a déclaré impropre à la consommation, a-t-on ajouté de même source sécuritaire.Ces viandes qui étaient destinées à la commercialisation ont été saisies et détruites et une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre du propriétaire de l’entrepôt, a-t-on indiqué.