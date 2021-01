Un riche programme a été concocté par la direction de la culture et des arts de Tizi-Ouzou pour célébrer l’avènement du nouvel an amazigh 2971 qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, et sera mis en ligne à compter de demain dimanche.

Selon le programme communiqué par cette même direction et qui se déroulera les 10 et 11 janvier courant, plusieurs activités seront organisées au niveau des différents établissements culturels de la wilaya dont le théâtre de verdure, la maison de la culture Mouloud Mammeri, le théâtre régional Kateb Yacine et la bibliothèque principale de lecture publique.

Il est prévu entre autres, un plateau télé avec la télévision algérienne TV4, une exposition artisanale et culinaire, un chant traditionnel et des démonstrations et animations autour de la poterie et de la préparation du dîner de Yennayer.

Une autre exposition de décors et costumes de pièces théâtrales ayant un rapport avec le thème de Yennayer sera organisée par le théâtre Kateb Yacine qui a également prévu la diffusion en ligne de pièces théâtrales et des émissions sur le théâtre d’expression amazigh.

Une conférence autour de la poésie populaire et des ateliers autour de Yennayer ainsi que des concours de dessin et d’écriture pour enfants seront initiés par la bibliothèque principale de lecture publique.

Ce programme est "destiné pour des enregistrements en vue de sa diffusion sur les plates-formes numériques", a indiqué la directrice locale de la culture et des arts Nabila Goumeziane, qui a souligné qu'"une partie des activités sera ouverte au public et ce dans le respect strict du protocole de prévention de la Covid-19 (port obligatoire de masque de protection, désinfection des mains et des espaces, limitation du nombre des visiteurs)".

La journée du 12 janvier sera consacrée à un autre événement, qui sera organisée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et qui débutera par le dévoilement au centre-ville d’une statue à l’effigie du pharaon d’origine amazighe, Chachnaq 1er, de 4,4 m de haut, financé par cette même institution élue.

L’hémicycle Rabah Aissat de l’APW abritera ensuite une conférence sur Yennayer et Chachnaq qui sera suivie par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours sur la généralisation de l'utilisation de tamazight lancée par cette même assemblée et ayant mis en compétition les 67 communes de la wilaya.