Une personne a perdu la vie et trois autres ont été sauvées de noyade au niveau du Oued Tazaghart, dans la commune de Bouzguene à l'Est de Tizi-Ouzou, a indiqué mardi un communiqué de la protection civile. Les quatre personnes se trouvaient à bord d'un véhicule léger emporté par les eaux de l'oued en crue lundi dans la soirée vers 21H00 suite aux chutes de pluies importantes qui se sont abattues sur la wilaya durant la journée. Les trois personnes retrouvées lundi dans la soirée, de sexe masculin âgés

de entre 18 et 29 ans, ont été évacuées vers L'EPSP de Bouzguene et l'EPH de Azazga, tandis que le corps inerte de leur compagnon, 28 ans, a été découvert ce mardi matin, a-t-on précisé de même source. Les éléments de la protection civile de Bouzguene appuyés par ceux de l'unité de Azazga et de l'unité principale de Tizi-Ouzou ainsi que les plongeurs de l'unité marine de Tigzirt ont été mobilisés dans les opérations de recherche.