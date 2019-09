Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi 97 kg de kif traité et arrêté 8 individus, a-t-on appris lundi de ce corps de sécurité. L’opération est intervenue dernièrement suite au signalement d'un vol par deux individus à Hai Imama, dans la commune de Mansourah. Les voleurs ont été arrêtés en flagrant délit et la fouille de leur véhicule a permis la découverte de 97 kilos de kif traité. L’enquête diligentée par les policiers a conduit à l’identification de six autres membres d’un réseau de trafic de drogue et leur arrestation dans différentes communes de la wilaya.