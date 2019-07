Le terroriste remis par les autorités norvégiennes a été placé en détention à l’établissement pénitentiaire de la commune de Remchi (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris lundi du procureur de la République prés le tribunal de Tlemcen. Le terroriste Belhadj Kacem Djamel a été placé dimanche en détention à l’établissement pénitentiaire de Remchi pour constitution de groupe terroriste, homicide volontaire, sabotage et incendie volontaires, a-t-on fait savoir. Ce dangereux criminel a été condamné quatre fois à la peine capitale et la prison à perpétuité. Le tribunal de Tlemcen a ordonné hier dimanche sa mise en détention à l’établissement pénitentiaire jusqu’à son procès lors de la session criminelle de la Cour de Tlemcen prévue en septembre prochain, après convocation des victimes et des ayant droits. Né en 1964 à Tlemcen, Belhadj Kacem Djamel a rejoint le groupe salafiste de prédication et du combat (GSPC) en 1995 et s’est déplacé vers le Maroc avec une fausse identité après avoir commis plusieurs explosions dans différentes wilayas du pays durant la décennie noire. Les autorités algériennes ont prononcé contre lui plusieurs condamnations à la peine capitale. Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a indiqué que ce criminel s’est déplacé du Maroc vers la Norvège où il a commis plusieurs crimes et les analyses de l’ADN ont confirmé son identité et ses faux documents. Il a été condamné par les autorités norvégiennes et après avoir purgé sa peine, il a été extradé la semaine dernière et remis aux autorités algériennes.