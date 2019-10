Les éléments de la sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi, au niveau de la commune de Nedroma, une quantité de 4,900 kg de kif traité et arrêté 4 individus, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité. L'opération a été menée, suite à un barrage de contrôle dressé sur le CW 24, à proximité de la commune de Nedroma. La fouille d'un véhicule a permis la découverte de cette quantité de drogue ainsi qu'une somme de plus de 38.000 DA. Le conducteur du véhicule et son accompagnateur ont été arrêtés. Ils ont permis l'identification de deux autres complices faisant partie du même réseau de trafic de kif et appréhendés à leur tour. Les quatre prévenus ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Tlemcen qui a transféré le dossier au juge instructeur pour la poursuite de l'enquête, a-t-on ajouté de même source.