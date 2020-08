Le général Major Hadj Laroussi Djamel, adjoint du Commandant de la 2ème région militaire, a présidé lundi à Tlemcen la cérémonie de sortie de sept promotions de l’école d’application du transport et de la circulation chahid Louadj Mohamed, dit Commandant Ferradj.Les promotions diplômées, baptisées au nom du chahid Mechernene Mohamed dit Belghachem, sont constituées de la 57ème promotion de perfectionnement, de la 25ème promotion d’application, de la 33ème promotion de qualification militaire professionnelle de deuxième degré, de la 2ème promotion de qualification militaire du 2ème degré dans la spécialité formation des formateurs, de la 66ème promotion d’aptitude militaire professionnelle du 1er degré et de la 12ème promotion de qualification militaire professionnelle 1er degré dans la spécialité de formation des formateurs et enfin de la 37ème promotion de qualification militaire professionnelle du 2ème degré. La cérémonie à laquelle ont assisté des officiers supérieurs et des membres de la famille du chahid Mechernene Mohamed a débuté par l’inspection des formations diplômées par l’adjoint du Commandant de la 2ème RM, le Général-major Hadj Laroussi Djamel. Intervenant à l'occasion, le Commandant de l’école, le général Sebâa Boumediene, a mis en exergue l'importance des grands axes de formation et de l’acquisition des connaissances scientifiques et militaires des diplômés qui permettront d’atteindre le professionnalisme escompté. Le général Sebâa Boumediene s’est également félicité de la discipline exemplaire et de la persévérance dont ont fait preuve les stagiaires, avant de remercier les formateurs pour les efforts déployés pour la réussite de l'année académique. Après la prestation du serment par les diplômés, les majors de promotion ont reçu les grades avant que l’adjoint du Commandant de la 2ème RM ne donne son accord pour la dénomination de la promotion au nom du chahid Mechernene Mohamed dit Belghachem. Une parade militaire, exécutée par les différentes promotions, a marqué la fin de la cérémonie. La famille du chahid a été également honorée à cette occasion. En marge de la cérémonie de sortie de promotion, le général major Hadj Laroussi Djamel a procédé au lancement des "Portes ouvertes" sur cet établissement. Il a visité ses différents ateliers et s’est intéressé aux moyens matériels et pédagogiques utilisés. Le chahid Mechernene Mohamed est né en 1908 à Beni Ouaazane (Tlemcen). Il adhéra au FLN au déclenchement de la Révolution armée pour se charger du recrutement, de l’organisation et de l'adhésion des citoyens à la cause nationale. Recherché par la gendarmerie française d'alors, il rejoignit, en 1956, les rangs de l’ALN. Promu au grade de lieutenant, il assura la gestion de la 4ème Kasma de la 3ème région de la Wilaya V historique. Le chahid participa à plusieurs opérations dont celle menée contre la caserne d’El Abdelli en 1958, faisant de nombreux morts et blessés parmi la soldatesque coloniale française. Des armes et divers équipements avaient été également récupérés par les moudjahidine.Arrêté puis atrocement torturé, le chahid Mechernene Mohamed succomba à ses blessures le 13 octobre en 1958.