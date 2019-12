La confédération des fédérations d’orientation méditerranéenne (COMOF) organisera au mois de janvier prochain à Tlemcen, une académie internationale de formation des jeunes en course d’orientation, a-t-on appris, mardi, du président de cet organisme, le serbe Zoran Milovanovic.Le président de la COMOF a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que sa visite à Tlemcen s’inscrit dans le cadre de la préparation de cet événement sportif international à travers lequel son organisme "vise à développer et

à promouvoir la pratique de ce sport en Algérie."Zoran Milovanovic a également ajouté qu’il se rendra à Oran pour examiner

avec les membres du Comité d’organisation des jeux méditerranéens de 2021 "la possibilité d’intégrer, dans une première étape et à titre démonstratif, cette nouvelle discipline dans ces jeux."Selon lui, cette manifestation sera organisée en partenariat avec la

Fédération arabe d’orientation, la Fédération algérienne Sports pour tous et la ligue de ski et sports de nature de Tlemcen.

Quelque vingt pays ont été invités à prendre part à cette manifestation qui se déroulera au niveau de trois circuits dont les cartes de compétition ont été élaborées par un expert espagnol en septembre dernier, a-t-on indiqué à la Ligue de ski et des sports de la nature de Tlemcen.Le premier circuit est prévu dans la zone forestière à Hafir, au sud-ouest de Tlemcen, le deuxième au plateau de Lalla Setti, sur les hauteurs de la ville et enfin le dernier, au jardin de Hartoune et au complexe sportif "Akid Lotfi" en zone urbaine.

Le président de COMOF accompagné du président de la Fédération nationale "Sports pour tous", El Hadi Mossab et le président de la ligue de ski et des sports de la nature de Tlemcen, Zerrouki Mohamed, ont tenu, lundi, une réunion de travail avec le directeur local de la jeunesse et des sports de la wilaya pour préparer cette manifestation sportive et étudier les moyens à mettre en œuvrepour sa réussite.Ils ont également visité l’auberge de jeunes de Lalla Setti, retenue pour accueillir les délégations sportives participantes, a-t-on indiqué.En marge de cette manifestation, un camp d’entrainement à la course d’orientation est prévu au profit des jeunes algériens dans le but d’élargir la pratique de cette discipline méconnue à l’échelle nationale.La course d’orientation est un sport de pleine nature qui se pratique, avec une carte et une boussole en zone forestière ou urbaine à pied, en vélo ou en ski, a-t-on expliqué.