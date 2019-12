Le géant pétrolier français Total va acquérir une participation de 50%, ainsi que le statut d'opérateur, dans un bloc d'exploration pétrolière au large du Suriname, a-t-il annoncé dans un communiqué publié lundi.L'accord a été signé avec la société énergétique américaine Apache Corporation, et Total devra payer "un bonus de 100 millions de dollars ainsi que sa part des coûts passés", précise le communiqué."Cette nouvelle licence renforce nos positions dans le bassin du Guyana-Suriname, une province pétrolière très prometteuse", a estimé Arnaud Breuillac, directeur général Exploration & Production chez Total, cité dans le communiqué. "Nous nous réjouissons de travailler aux côtés d'Apache et de Staatsolie, la compagnie pétrolière nationale".Le bloc, dit bloc 58, est situé "dans le prolongement des découvertes majeures réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek". Un puits d'exploration est en train d'être foré et "les résultats préliminaires confirment le potentiel de la licence", deux autres puits d'exploration doivent être forés par Apache avant que le statut d'opérateur ne soit transféré à Total.