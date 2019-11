De nouvelles lois viendront renforcer en 2020 le secteur du Tourisme afin d'y favoriser l'investissement et consolider sacontribution dans le développement socioéconomique, a fait savoir mardi le ministre du secteur, Abdelkader Benmessaoud. Dans une allocution à la clôture de la 20ème édition du salon international du Tourisme et des voyages (SITEV), M. Benmessaoud a indiqué que "l'année prochaine verra d'importantes réalisations qui devraient renforcer le secteur par un nouvel arsenal juridique et redoubler le nombre de lits et des structures d'hébergement outre la réouverture de plusieurs hôtels publiques réaménagés ainsi que

l'inauguration de villages touristiques et de complexes dans diverses régions du pays". S'agissant de la consolidation de la coopération internationale, M. Benmessaoud a fait savoir qu'il sera procédé l'année prochaine à la "mise en oeuvre de la convention conclue entre l'Algérie et la Chine pour amener des centaines de touristes chinois à découvrir la richesse touristique dont

recèle l'Algérie outre l'organisation de plusieurs manifestations à partir du premier trimestre 2020". Dans ce cadre, un atelier international sur les statistiques touristiques sera organisé avec la participation des ministres africains du Tourisme

outre la tenue, durant le premier semestre de l'année prochaine, d'une grande manifestation touristique et culturelle qui devrait mettre en évidence le legs culturel en matière d'habit traditionnel algérien dans le domaine touristique".