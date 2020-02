Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué, lundi à Alger, que tous les responsables, à tous les niveaux, sont désormais appelés à l'action de proximité, à se rapprocher des citoyens et à une prise en charge optimale de leurs préoccupations, loin des "fausses promesses"."Les précieuses instructions données dimanche par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et celles du Premier ministre adressées aujourd'hui aux participants, et qui vont tous dans l'intérêt du pays et du citoyen, inciteront assurément tout responsable, à tous les niveaux, à revoir les mécanismes d'accomplissement de ses missions et le mode de gestion des affaires publiques", a affirmé M. Beldjoud au terme de la rencontre Gouvernement-Walis qui a duré deux jours."Le responsable est obligé aujourd'hui de s'inscrire dans l'action de proximité, de se rapprocher du citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en charge ses préoccupations et d'éviter les fausses promesses pour une réponse immédiate aux nombreuses exigences qui souvent ne nécessitent pas de mesures importantes ou complexes", a-t-il insisté.Dans ce contexte, le ministre a exprimé la détermination de la "grande famille" des Collectivités locales à aller de l'avant, avec les différents secteurs ministériels, "vers une Algérie nouvelle à la hauteur des aspirations des Algériens".

Intervenant à l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis, M. Beldjoud avait déclaré dimanche à l'adresse du Président de la République: "Nous vous réitérons notre pleine détermination et notre profonde conviction, en tant qu'autorités centrales et locales, à concrétiser vos engagements vis-à-vis du peuple algérien, à travers un programme visant à booster le développement dans les quatre coins du pays, à réaliser l'équilibre régional, à mettre en lumière les zones d'ombre, à

assurer la sécurité, la sûreté, la tranquillité et la stabilité à travers l'ensemble du territoire national et à garantir le bien-être et la dignité à tous les Algériens, sans exclusive". Il avait précisé, à ce titre, que ce programme "se traduit par un Plan d'action du gouvernement s'inscrivant dans une stratégie bien définie et aux contours clairs, qui mette la prise en charge des citoyens au cœur des intérêts des pouvoirs publics".