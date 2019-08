Les missions de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques qui incombent actuellement au laboratoire national de

contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP), seront transférées à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à compter de l'année prochaine, indique lundi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

"Les missions de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques qui incombent actuellement au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, seront transférées à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délais d'une année à compter de la date de publication du décret N 19-190 du 3 juillet 2019, publié au journal officiel le 7 juillet 2019", précise la même source. En attendant l'accomplissement des procédures du transfert des biens, moyens, personnels et droits du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques à ladite agence, conformément à l'article 31 qui prévoit une période transitoire d'une année, le LNCPP continuera à exercer ses missions, explique le communiqué. Par ailleurs, le ministère souligne que la création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques répond à "un besoin de régulation, d'homologation et de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à l'instar de tous les pays du monde".