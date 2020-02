Le nombre des syndicats de travailleurs enregistrés s'élève à 91, dont 63 sont implantés dans les institutions et administrations publiques, soit un taux de 69%, a-t-on appris dimanche auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. "Le nombre des organisations syndicales de travailleurs enregistrées légalement s'élève à 91 organisations, dont 63 dans le secteur des institutions et administrations publiques, soit 69%, alors que les 28 autres sont concentrés dans le secteur économique, soit 31%", a déclaré à l'APS le directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni. Le même responsable a ajouté que les 63 organisations syndicales de travailleurs implanté au niveau des institutions et administrations publiques sont réparties sur plusieurs secteurs, notamment l'éducation nationale (25), la santé (19), la justice (4), l'enseignement supérieur (3), l'intérieur (3), alors que les secteurs des finances et de la formation professionnelle englobe chacun deux (2) syndicats.