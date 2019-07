Franky Zapata, "l'homme volant" qui avait décollé jeudi matin près de la plage de Sangatte (Pas-de-Calais) debout sur son "Flyboard", a échoué à traverser la Manche en tombant en mer au moment du ravitaillement en kérosène avant d'être secouru conscient. Selon plusieurs sources, M. Zapata est tombé dans les eaux anglaises juste à côté du bateau de ravitaillement en kérosène et a été secouru. Il était conscient au moment de l'intervention pour l'extraire de l'eau, selon une conversation radio entendue par une journaliste de l'AFP. "Il va bien et il est en train d'être ramené sur le littoral. Il a été secouru par les plongeurs du bateau. Ca s'est joué à quelques mètres, il fallait gérer le carburant", a déclaré à l'AFP le maire de Sangatte, Guy Allemand. "Franky va bien, je l'ai eu au téléphone, il est très déçu aussi mais, en général, il ne s'arrête pas sur un échec", a ajouté son épouse Krystel, en précisant que "l'homme volant" pourrait retenter son pari de la traversée de la Manche "très bientôt peut-être". "Il y a eu un souci au niveau du ravitaillement entre les eaux françaises et anglaises. Du coup, il n'a pu effectuer la procédure. Donc la traversée de la Manche est annulée", a sobrement déclaré une porte-parole de l'équipe Zapata. Peu après la nouvelle de la chute, l'ambiance était pesante sur la plage de Sangatte. L'équipe était en train de remballer le matériel, le public était en partance. Pour effectuer cette traversée d'environ 35 km de la Manche, 110 ans après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi le détroit par les airs, Franky Zapata devait ravitailler sa machine volante en kérosène côté anglais, à 18 km des côtes françaises. Champion d'Europe et du monde de jet-ski, ce Marseillais de 40 ans misait sur une traversée d'une vingtaine de minutes pour rallier les côtes anglaises dans la zone de St Margaret's Bay, en volant à environ 140 km/h et à 15 ou 20 mètres au-dessus de l'eau. Vers 9h05, debout sur une sorte de plateforme, les pieds solidement coincés comme dans des chaussures de snowboard, il avait décollé à la verticale, dans un vrombissement assourdissant, d'un parking proche de la plage de Sangatte-Blériot-Plage, devant plusieurs dizaines de curieux qui applaudissaient et une importante équipe de production.