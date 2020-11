Des peines de douze (12) années de prison ferme ont été prononcées mardi par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla à l’encontre de trois individus pour transport illicite de produits stupéfiants.Les individus répondant aux initiales de Z.S (37 ans), B.Boudjemaa (39 ans) et B.Bekkai (44 ans) ont ainsi écopé chacun d’une peine de 12 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million de dinars.Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au mois de mars 2019, lorsque les services de la sureté de Daïra de Silet (wilaya de Tamanrasset) ont, sur informations signalant une opération d’acheminement de drogue, intercepté le véhicule tout-terrain suspecté à l’entrée Sud de la ville de Silet, conduit par Z.S, accompagné de B.Boudjemaa, et dont la fouille a permis de découvrir une quantité de 57,360 kilogrammes de kif traité.Les deux mis en cause ont avoué avoir acheminé depuis Bordj Badji Mokhtar (wilaya d’Adrar) cette quantité de drogue que leur avait confiée B.A.L (31 ans, condamné auparavant, par contumace, à perpétuité dans la même affaire) pour la remettre à B.Bekkai qui devait à son tour la remettre ensuite à un certain A.B (35 ans, condamné lui aussi par contumace à perpétuité), moyennant une somme d’argent. Le représentant du ministère public a requis la prison à vie à l’encontre des mis en cause, au vu de la gravité des faits leur étant reprochés.