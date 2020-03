Des peines à perpétuité ont été prononcées mardi à l’encontre de deux narcotrafiquants par le tribunal criminel d’Ouargla, pour détention, chargement et transport de drogue par voie de transit, dans le cadre d’une bande criminelle organisée.Les dénommés B.Gh et K.Gh ont été condamnés, le premier par contumace et le second en audience, à la prison à vie, pour les chefs d’inculpation

précités.Pour leur part, A.Gh et M.B ont écopé chacun d’une peine de 14 ans de prison fermes assortie d’une amende de 5 millions DA, pour leur implication dans la même affaire, avec confiscation des objets saisis en leur possession.D’après l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à la mi-octobre 2017 lorsque, agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté sur le Chemin de wilaya CW-33, dans la zone de Chegga, commune d’El-Alia (Ouargla) les dénommés A.Gh et M.B à bord d’un véhicule tout terrain dont la fouille a permis la découverte de 4,58 quintaux de kif traité conditionnés dans des sacs.Les deux mis en cause ont reconnu avoir, sur initiative de K.Gh, ramené la drogue de la région de Bouikla, dans le commune de Guettara (Djelfa)

pour l’acheminer et la transmettre à un individu dans la région de Ain-Bouka dans la commune frontalière d’El-Borma (Ouargla).Le lendemain de leur arrestation, a été appréhendé K.Gh qui se rendait d’Ouargla vers Chegga à la rencontre de ses acolytes et dont l’arrestation a permis ensuite d’identifier un autre complice B.Gh, toujours en fuite.Le représentant du ministère public a requis dans cette affaire la perpétuité pour l’ensemble des mis en cause.