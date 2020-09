Le procès des deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à débuté mercredi au Tribunal de Sidi M'hamed à Alger.Ils comparaissent, avec l’ex-secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Kheladi Bouchenak, pour des faits liés notamment au "détournement du fonds de solidarité au profit d'associations fictives et d'équipements destinés aux communes déshéritées" et de "détournement de biens publics" et "octroi de marchés de manière non conforme à la législation". Les trois principaux accusés sont en détention. Une vingtaine de personnes en liberté sont jugées dans cette affaire.