Le juge du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a procédé, mercredi, à l'interrogatoire des accusés poursuivis dans plusieurs affaires notamment celle du montage de véhicules, dont d'anciens responsables et ministres ainsi que des hommesd'affaires.Le juge a procédé, lors d'une audience publique, à l'interrogatoire de l'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lui posant une série de questions relatives, notamment aux raisons et motifs du choix de certains opérateurs, en particulier dans l'affaire du montage de véhicules. Au début, Ouyahia a demandé l'application de l'article 177 de la Constitution, stipulant "l'institution d'une haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant êtres qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction", une demande qui a été rejetée par le procureur de la République. Interrogé par le juge sur les faits qui lui sont reprochés, M. Ouyahia qui a nié "avoir recouru au népotisme" dans le dossier du montage de véhicules, "ni violé la loi", a affirmé que "les avantages ont été octroyés conformément à la loi", rejetant ainsi la charge "d'abus de fonction". Après avoir nié "l'octroi d'avantages à aucun opérateur", le prévenu a dit que "les avantages ont été octroyés, dans le cadre de l'affaire du montage des véhicules, conformément à loi relative à la promotion de l'investissement", affirmant "avoir appliqué la politique du Gouvernement en matière de promotion de l'investissement et de création de postes d'emploi". A l'ouverture de cette audience publique, le juge avait indiqué que "trois dossiers ont été fusionné en un", tandis que le collectif de défense avait estimé que "l'élément matériel pour le déroulement du procès n'est pas établi".