Le procès de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et de ses deux fils a repris jeudi pour le deuxième jour consécutif au tribunal de Sidi M`hamed. Interrogé au premier jour de ce procès, l'ancien DGSN a rejeté les accusations portées à son endroit dans les affaires de corruption, principalement liées au "blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux". Le procès avait été reporté, lors de la séance tenue le 19 février dernier, à la demande du collectif de défense des accusés pour compulser des pièces du dossier.Parmi les témoins qui se présenteront à la barre, figurent l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en sus de plusieurs ministres et d'anciens walis. Abdelghani Hamel avait comparu, début mai, devant le procureur de la République près du tribunal de Sidi M'Hamed pour audition dans le cadre de l'affaire de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran.

Deux fils de l'ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d'El-Harrach (Alger) pour la même affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire.